  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pompeo: ABD'lilerin güvenliği için kötü olabilir
Dünya

Pompeo: ABD'lilerin güvenliği için kötü olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin İran'ı memnun etmeye çalışması halinde bunun bölge ülkelerinin yanı sıra ABD ve Avrupa'nın güvenliği için kötü olabileceğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 17:35:00 -
Pompeo: ABD'lilerin güvenliği için kötü olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin İran'ı memnun etmeye çalışması halinde bunun bölge ülkelerinin yanı sıra ABD ve Avrupa'nın güvenliği için kötü olabileceğini iddia etti.

Pompeo, yaptığı açıklamada, ABD'in uyguladığı yaptırımlar ve "maksimum baskı" sayesinde İran'ın her zamankinden daha fazla izole olduğunu belirtti.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden yönetimine İran konusunda uyarılarda bulunan Pompeo, "Umarım bir sonraki yönetim (Biden) bunun 2015 olmadığını bilir ve bütün dünya İran’ın tüm Orta Doğu’daki istikrarı bozucu etki olduğunu kabul edebilir." dedi.

Biden yönetiminin İran ile varılan nükleer anlaşmaya yeniden dönebileceği yönündeki haberlere de değinen Pompeo,"İran'ı memnun etmeye çalışırsak, İran'ı garanti altına alırsak, Avrupalıların (İran'a) yeniden girmesine ve bu teokrasinin başındakiler için zenginlik oluşturmasına izin verirsek, bu bölgenin, Avrupa'nın ve Amerikalıların güvenliği için kötü bir şey olur." diye konuştu.

Görev süresinin dolmasına günler kala İran karşıtı söyleminin dozunu yükselten Pompeo, dün de terör örgütü El-Kaide'nin yeni ana karargahının İran olduğunu iddia etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim sürpriz gelişmeyi paylaştı! Arap ülkesi, Türkiye-Katar ittifakına katılabilir
Dünya

Uzman isim sürpriz gelişmeyi paylaştı! Arap ülkesi, Türkiye-Katar ittifakına katılabilir

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Giray Saynur Derman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yakın zamanda, Türkiye-Ka..
Bir ülke ayağa kalktı! Bill Gates, Soros ve Rockefeller’a koronavirüs davası
Dünya

Bir ülke ayağa kalktı! Bill Gates, Soros ve Rockefeller’a koronavirüs davası

Peru'da bir mahkeme, ABD’li Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i, Amerikalı iş adamı George Soros'u ve Rockefeller ailesini koronavirüsü üretm..
Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet
Dünya

Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet

Moskova'da yapılan üçlü görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yaşanan ilginç diyal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay