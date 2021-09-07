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Gündem Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 yaşındaki bebeğe 7 saçma isabet etti
Gündem

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 yaşındaki bebeğe 7 saçma isabet etti

İzmir’in Konak ilçesinde, bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile bireyleri arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Vücuduna 7 saçma isabet eden bebeğin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 23:30:00 -
Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 yaşındaki bebeğe 7 saçma isabet etti

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile bireyleri arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Güney Mahallesi 1143 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce iki aile arasında bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle gerginlik yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga büyümeden sonlandırıldı.

Pompalı tüfekle ateş açtılar

Aynı sokakta oturan iki ailenin üyeleri bugün yine karşılaşınca, tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yakınlarının taciz edildiğini savunan aileden 2 kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

Bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki Ferdi Ç., S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü. (49), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

 

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