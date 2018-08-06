Pompalı tüfek katliamı! 30 kişi geldiler

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Kıyıcak Mahallesi Karacak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında yaklaşık altı ay önce kız kaçırma yüzünden husumet başladı. Sabah saatlerinde iki aile arasında başlayan tartışma büyümeden sona erdi.

AV TÜFEĞİYLE RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Öğlen saatlerinde Tanju D. (22), Okan D. ve Emrah D. ile birlikte sabah tartıştığı evin önüne gelen Şenol D., otomatik av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan kurşunlar ile Sıla D. (11) başından ve göğsünden, Şener D. (23) ayağından, Şerife D. (59) kafasından ve göğsünden, Ziya D. (15) kasıklarından, Emrah D. (20) sol omzundan, Gökhan D. (20) göğsünden ve İmdat D. (38) sol bacağından yaralandı. Yaralılardan Sıla D. kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralılar kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

KISA SÜRE SONRA YAKALANDILAR

Olayın ardından kaçan Şenol D. ve yanındaki akrabaları ise, polis tarafından yapılan operasyonla kısa sürede silahlarıyla birlikte yakalandı.

"YAKLAŞIK 30 KİŞİYLE SALDIRDILAR"

Saldırıya uğrayan aileden Cengiz D., evin önünde otururken kalabalık bir grupla gelen Şenol D.’nin kendilerine ateş açmaya başladığını ve çok sayıda kişiyi yaraladığını söyledi. Saldırganı durdurmaya çalıştıklarını ancak elinde silah olduğu için başarılı olamadıklarını anlatan Cengiz D., “Yaklaşık 30 kişi ellerinde silah ve sopa bize, çocuklara girdiler. İki kişi ateş etti. Diğerlerinde de silah vardı ama onların ateş etmeye zamanı olmadı. Balkonun önünde oturuyorduk. Aniden geldiler, zaten hazırlıklı gelmişler. Olay daha önce bir gelin kaçırma mevzusundan oldu. Sabahtan da çocukların önünü kesmişler. 5-6 tane yaralımız var. Kayınvalidemiz sırtından yaralı. Kaçacak zamanımız olmadı. Önlemeye çalıştık ama silah olayı olunca önleyemedik. Burada herkes birbiri ile akraba, hiç yabancı yok” dedi.

KAÇMAYA VAKİT BULAMADILAR

Olay sırasında evin önünde oturan ve saldırıdan yara almadan kurtulan Tahsin D. ise, silah seslerini duyunca kaçmaya vakit bulamadıklarını ve yere yığılan çocuğun yanına koştuklarını söyledi.

Savcılık ve polis olay yerinde detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.