POMEM sonuçları: POMEM 28. dönem sözlü mülakat sonuçları son dakika açıklandı mı?

2022 28. dönem POMEM mülakat sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak.

POMEM 28. dönem mülakat sözlü sonuçları açıklandı mı?

10 bin polis alımının gerçekleşeceği 28. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak duyuru ile ilan edildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, '28. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.' denildi.

POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilecek?

Sonucunuzu pa.edu.tr üzerinden ‘Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama’ sekmesine e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak sorgulayabiliyorsunuz.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI