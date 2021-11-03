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Eğitim POMEM sonuçları öğren | POMEM sonuçları 27.dönem
Eğitim

POMEM sonuçları öğren | POMEM sonuçları 27.dönem

POMEM sonuç ekranı | Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alımı gerçekleştireceğini 2020 yılında duyurmuştu. Ardından süreç başladı ve son olarak mülakatlar gerçekleşti. Adayların merakla beklediği mülakat sonuçları açıklandı. Peki, POMEM sonuçları nereden nasıl öğrenilir? POMEM sonuç sorgulama

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:12:00 -
POMEM sonuçları öğren | POMEM sonuçları 27.dönem

POMEM sonuçları | Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapacak. 27.dönem başvuruları 8-21 Aralık 2020'de yapıldı. Ardından mülakatlar gerçekleşti. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Peki, POMEM sonuçları nasıl öğrenilebilir?

POMEM sonuçları öğren | POMEM sonuçları 27.dönem

27.dönem POMEM sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını online kanallardan öğrenebilecek. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek. Sonuçları öğrenmek için "pa.edu.tr" web sitesinden öğrenebilirsiniz.

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