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POMEM polis alım yaşı değişti mi? Jandarma subay astsubay alım puanı düştü mü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu POMEM polis alımlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu POMEM polis alımında yaş şartı, boy şartı ve KPSS baraj puanı gibi merak edilenleri açıkladı. Peki POMEM polis alım yaşı değişti mi? Jandarma subay astsubay alım puanı düştü mü? Polis alımlarında yaş, boy şartı değişti mi? İşte POMEM ve jandarma alım başvuru şartlarına ilişkin son detaylar…

20 Haziran 2019 Perşembe 13:48
POMEM polis alım yaşı değişti mi? Jandarma subay astsubay alım puanı düştü mü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu POMEM polis alımlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu POMEM polis alımında yaş şartı, boy şartı ve KPSS baraj puanı gibi merak edilenleri açıkladı. Peki POMEM polis alım yaşı değişti mi? Jandarma subay astsubay alım puanı düştü mü? Polis alımlarında yaş, boy şartı değişti mi? İşte POMEM ve jandarma alım başvuru şartlarına ilişkin son detaylar…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk ekranlarında canlı yayınlanan Veyis Ateş programına katıldı. Bakan Soylu POMEM polis alımında yaş şartı, boy şartı ve KPSS baraj puanı gibi merak edilenleri açıkladı.

POMEM polis alımı yaş şartlarında değişiklik var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorulan sorulara tek tek yanıt verdi ve jandarma ile polis alımı bekleyenler için açıklamalarda bulundu? Bakan Soylu kadın erken jandarma subay ve astsubay alımlarına ilişkin puanların düşüp düşmeyeceğine ve POMEM polis alımı yaş şartında değişiklik olup olmayacağına ilişkin, “Şimdilik böyle bir şey düşünmüyoruz. Çünkü çok müracaat var. Bu da bizim alım zamanımızı etkiliyor.” dedi. Soylu, polis alımındaki boy şartına ve POMEM KPSS baraj puanına ilişkin "Avrupa'daki uluslararası standart nedir bakacağım. O kadar çok istiyorlar ki, bir bakacağım, dedikleri nedir. Yüksekokullar için düşünüyoruz. 70 başlatmıştık. Orada bir müsaviliği dengeyi sağlamak gerekir belkide." Bakan Soylu, POMEM renk körlüğü şartına ilişkin ise "Arkadaşlar çalışıyorlar, biz bir söz verdik. Uluslararası standartlara bakılacak. Sözümüz söz onlara bakılacak." İfadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:48
  1. POMEM polis alım yaşı değişti mi?
  2. Jandarma subay astsubay alım puanı düştü mü?
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