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Aktüel POMEM öğrencileri topladıkları paralarla engelliler için tekerlekli sandalye aldı
Aktüel

POMEM öğrencileri topladıkları paralarla engelliler için tekerlekli sandalye aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:00:43 -
POMEM öğrencileri topladıkları paralarla engelliler için tekerlekli sandalye aldı

KARAMAN (AA) - Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören 26. dönem polis adayları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında aralarında topladıkları paralarla engellilere tekerlekli sandalye aldı.

Karaman Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ercan Çalışkan, Karaman POMEM'de düzenlenen törende, eğitim gören öğrencilerin duyarlı davranışının gurur verici olduğunu söyledi.

Engellilere tekerlekli sandalye hediyelerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Çalışkan, "Bundan sonraki hayatınızda vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi korumakla görevli olduğunuz il, ilçe ve beldelerde, sağlık ve güvenle hayırlı hizmetlerde bulunmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk de duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Öztürk, öğrencilerin aldığı 13 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırması için Karaman Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ercan Çalışkan ile Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi İlknur Harani'ye teslim etti.

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