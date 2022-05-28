POMEM mülakat sonuçları son dakika: 28 dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanıyor?

POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştı.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) önlisans, lisans mezunu adaylar alınacak. Başvuru işlemlerini tamamlayıp yazılı sınav ile sözlü mülakatlara katılan adaylar tarafından mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor.

POMEM 28. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

28.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. POMEM sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması öngörülüyor. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak. POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi üzerinden açıklanması bekleniyor.

POMEM mülakat sonuçları nereden açıklanacak?

Mülakat sonuçları açıklandığında adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden www.pa.edu.tr adresinden sonuçları öğrenebilecekler.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM mülakatları nasıl yapıldı?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.