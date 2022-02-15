POMEM fiziki yeterlilik sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? PA 28. dönem POMEM sınav yeri sorgula!

POMEM için lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştu. Lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştı.

POMEM sınav yerleri ve sınav tarihleri Polis Akademisi'nin yaptığı açıklama ışığında belli oldu. Sınava girecek olan adaylar, e-Devlet giriş bilgileriyle POMEM sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabiliyor. İşte sınav yeri ve giriş belgesi sorgulama ekranı ile 28. Dönem POMEM sınav tarihleri!

28. Dönem POMEMÖn Sağlık Kontrolü yerleri açıklandı mı?

Polis Akademisi'nin yaptığı duyuruya göre fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar e-Devlet üzerinden sınav yeri ve sınav tarihi sorgulamasını gerçekleştirebiliyor. 28. Dönem POMEM sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edildi. Yapılan duyuruda, '28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştır.' denildi.

POMEM 28. dönem POMEM fiziki yeterlilik sınav yerleri açıklandı mı?

28. Dönem POMEM fiziki yeterlilik giriş sınavına hak kazanan adaylar giriş belgeleri ile sınav yerlerini merak ediyor. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. Adaylar ilan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

28.dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak'a kadar tamamladı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinden ilerleyen günlerde sınav yerleri ve sınav tarihi ilan edildi. POMEM SINAV TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ