POMEM 28. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? 28. Dönem POMEM sonuç sorgulama!

28. dönem POMEM mülakatları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2 Mart 2 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. 28. Dönem POMEM öğrencisi olmak için toplamda 10 bin polis adayı ter döktü. Polis Akademisi POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak.

aşarılı olan adayların polis memuru olarak ataması yapılacak. 2 Mart tarihinde 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav tarihleri, e www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştı. 28. dönem POMEM mülakatına katılan adayların gözü kulağı POMEM 28. dönem mülakat sonuçlarında.

POMEM 28. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır. POMEM sonuçları için pa.edu adresinde olacak. Sonuçların bu ay içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri için POMEM’in duyurular sayfası takip edilebilir.

28. dönem POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

Polis Akademisi Başkanlığı 28 dönem POMEM mülakat sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar aynı zamanda e-devlet üzerinden de sorgu işlemlerini yapabiliyor.

