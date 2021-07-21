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Ekonomi POMEM 27. dönem mülakat yerleri! Polis Akademisi POMEM sınav giriş belgesi sorgulama
Ekonomi

POMEM 27. dönem mülakat yerleri! Polis Akademisi POMEM sınav giriş belgesi sorgulama

POMEM sözlü mülakat yerleri ve POMEM 27. dönem mülakat tarihi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri ve POMEM 27. dönem sözlü sınav tarihler merak ediliyordu. Polis Akademisi (Pa) yaptığı açıklamada POMEM 27. dönem mülakat yerlerini açıkladı. İşte Polis Akademisi POMEM sınav giriş belgesi sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 14:31:00 - 2021-07-21 14:33:22
POMEM 27. dönem mülakat yerleri! Polis Akademisi POMEM sınav giriş belgesi sorgulama

27. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır" denildi. 

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına  katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.  İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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