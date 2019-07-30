Polonyalı Radoslaw Murawski Denizlispor’da
Yukatel Denizlispor, Palermo forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski’yi transfer etti.30 Temmuz 2019 Salı 15:21
Yukatel Denizlispor, Palermo forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski’yi transfer etti. Transferi Başkan Ali Çetin, sosyal medya hesabından duyurdu.
Denizlispor’un yeni transferini Başkan Ali Çetin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. Palermo forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski’yi kente gelerek sözleşme öncesinde yeşil-siyahlı ekibin bu yıl maçlarını oynayacağı Atatürk Stadını gezdi.
Profesyonel oyuncunun birkaç gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
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