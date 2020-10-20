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Aktüel Polonyalı aktör Wojciech Pszoniak hayatını kaybetti
Aktüel

Polonyalı aktör Wojciech Pszoniak hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:56:32 -
Polonyalı aktör Wojciech Pszoniak hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Polonyalı aktör Wojciech Pszoniak 78 yaşında hayatını kaybetti.

Polonya haber kanalı TVN24, "Vadedilmiş Topraklar" (The Promised Land), "Düğün" (The Wedding), "Danton" ve "Korczak" filmleriyle tanınan ünlü sinema ve sahne oyuncusu Pszoniak'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hayatı boyunca yaklaşık 100 filmde rol alan ve uzun yıllar ünlü yönetmen Andrzej Wajda ile çalışan Pszoniak'a, kültür alanında Polonya-Fransız ilişkilerinin gelişmesine katkısından ötürü 2008 yılında Fransız sanat ve edebiyat nişanı verilmişti.

Ukrayna'nın Lviv kentinde doğan Pszoniak, Krakov'daki Eski Tiyatro, Varşova'daki Ulusal Tiyatro ve Powszechny Tiyatrosu'nda da sahne almıştı.

1980'lerde Fransa'ya giden Pszoniak, oyunculuk kariyerini burada sürdürmüştü.

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