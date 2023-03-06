Polonya’dan Ukrayna’ya tank tedariki

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nın Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre Polonya, Ukrayna’ya 30 adet PT-91 Twardy Ana Muharebe Tankı (MBT) teslim edecek.

Halihazırda Polonya, 30 adet PT-91 Twardy ana muharebe tankı da dahil olmak üzere 60 adet modernize edilmiş ana muharebe tankının Ukrayna’ya teslim edileceğini onaylamıştı. Bu, Polonya’nın 14 adet Leopard 2 tankının teslimatına ilişkin geçmişte duyurulan bilgileri de doğrulamakta.

Army Recognition tarafından da aktarıldığı üzere Polonya, Ukrayna’ya bilinen en fazla muharebe tankı tedarik eden Avrupa ülkesidir. Bu bağlamda bugüne kadar Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinden 290 adet T-72A/T-72M/T-72M1R tankı Ukrayna’ya teslim edilmiştir.

PT-91 Twardy ana muharebe tankı

PT-91 Twardy Polonya’ya ait ana muharebe tankıdır. T-72 tankının performansını ve kabiliyetlerini artırmak için gerçekleştirilmiş birkaç modifikasyon ile Sovyet lisanslı bir modeldir. Gerçekleştirilen modifikasyonlar arasında yeni bir atış kontrol sistemi, artırılmış zırh ve daha güçlü bir motor yer almakta. PT-91 tankı, 1995 yılında Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine girdi ve günümüzde halen kullanılmakta.

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PT-91 Twardy’nin tasarımı önde sürücü bölmesi, ortada komutan ve nişancı ile tareti ve arkada motoru ile Sovyet yapımı tankları andırmaktadır. Tank, gövde ve tarette Polonya tarafından geliştirilen patlayıcı reaktif zırh Tip ERAWA-1 (içeride bir kat patlayıcı ile) ve ERAWA-2 (içeride iki kat patlayıcı ile) ile donatılmıştır.

Zırh paketi, 7.62, 12.7 ve 14.5 mm kalibreli küçük silahların ve 20 ile 30 mm arasındaki top parçalarına karşın koruma sağlar. PT-91 Twardy, yüksek patlayıcı, zırh delici ve tanksavar güdümlü füzeler dahil olmak üzere çeşitli mühimmat türlerini ateşleyebilen 125 mm düz delikli bir topla donatılmıştır. Ayrıca 7.62 mm eş eksenli makineli tüfeğe ve 12.7 mm uçaksavar makineli tüfeğe sahiptir.

PT-91 Twardy, 7 ileri ve 1 geri vitesli manuel şanzımana bağlı 2300 devirde 850 beygir güç üreten dört zamanlı, çok yakıtlı, süperşarjlı, su soğutmalı bir S-12U dizel motorla çalışmaktadır. Azami 650 km seyir menzili ile maksimum 60 km/s hızda hareket edebilmektedir.

DefenceTürk