  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

Yerel seçimlerde “Ali Koç” bombası! O gelişme herkesi şaşkına çevirdi

Ekrem yine şaşırtmıyor! Yangın faciasının gölgesinde mazabata yemeği

AK Parti’nin “ikinci Arınç”ından beklenmedik hamle! Bu akılları sana Bülent abin mi veriyor Hüseyin?

Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük bayram indirimi

Ersan Şen canlı yayında ağzından kaçırdı! Yeniden Refah, o parti ile birleşecek! Yok artık daha neler

Rusya'dan saldırıyla ilgili açıklama! ABD'yi işaret etti

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki... Koç'un tiyatrosuna onlar da inanmadı..."Bizi niye çağırdın"

Katil İsrail'den şaka gibi saldırı açıklaması! Koordinasyon eksikliği!...
Dünya Polonya'dan İsrail'e nota!
Dünya

Polonya'dan İsrail'e nota!

Yeniakit Publisher
2024-04-03 19:47:00 -
Polonya'dan İsrail'e nota!

Polonya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesinin ardından İsrail’e sert tepki gösterdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanı 7 kişiyi öldürmesinin yankıları tüm dünyada sürüyor.

İsrail Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

Polonya, saldırı nedeniyle İsrail’in Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Polonya Dışişleri Bakan Yaredımcısı Andrzej Szejna, İsrail Büyükelçisinin İsrail saldırısında hayatını kaybeden Polonyalı yardım görevlisini görüşmek üzere Bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Szejna, "Büyükelçi ile Polonya-İsrail ilişkilerindeki yeni durum ve Gazze Şeridi'nde kısa süre önce meydana gelen olayın ahlaki, siyasi ve mali sorumluluğu hakkında konuşmak istiyorum" dedi.

Ne olmuştu?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23