Polonya'dan İsrail'e nota!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanı 7 kişiyi öldürmesinin yankıları tüm dünyada sürüyor.

İsrail Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

Polonya, saldırı nedeniyle İsrail’in Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakan Yaredımcısı Andrzej Szejna, İsrail Büyükelçisinin İsrail saldırısında hayatını kaybeden Polonyalı yardım görevlisini görüşmek üzere Bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Szejna, "Büyükelçi ile Polonya-İsrail ilişkilerindeki yeni durum ve Gazze Şeridi'nde kısa süre önce meydana gelen olayın ahlaki, siyasi ve mali sorumluluğu hakkında konuşmak istiyorum" dedi.

Ne olmuştu?

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İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.