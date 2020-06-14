Polonya'da yaşayan Türk graffiti sanatçısından memleketi Tire'ye "pandemi hatırası"

İZMİR (AA) - DİLEK AYVALI - Askerlik görevini yapmak için Polonya'dan Türkiye'ye gelen Tireli graffiti sanatçısı Utku Taykut (29), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine takılınca memleketinin duvarlarını renklendirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya gelen Utku Taykut, ortaokul yıllarında graffiti sanatına ilgi duymaya başladı ve İzmir Ekonomi Üniversitesinde Görsel İletişim Bölümünü tamamladı.

Üniversite eğitiminin ardından Polonya'ya giden Taykut, Poznan Güzel Sanatlar Üniversitesinde baskı tasarımı alanında yüksek lisans yaptı.

Taykut, eğitiminin ardından Polonya'da grafik tasarım ve baskı alanında çalışmaya başladı.

Askerlik görevini İskenderun'da yapmak üzere Türkiye'ye gelen sanatçı, vatani görevini tamamladıktan sonra koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeniden yurt dışına çıkış yapamadı.

Taykut, memleketi Tire'ye döndü ve ilçenin duvarlarını boyamaya başladı.

Stadyumun, parkların, yolların duvarlarını rengarenk eserleriyle canlandıran sanatçı, memleketine de "pandemi hatırası" bırakmış oldu.

- Gençlere tavsiye

Utku Taykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Tire'de koronavirüs sürecini geçirmekten mutlu olduğunu belirtti.

Tire'de bir süre evinde çalıştığını aktaran Taykut, "Nazım Çulcu Parkı'ndaki kaykay duvarını boyamak için Tire Belediyesinden izin aldım. Olay birden gelişti bütün şehre yayıldı. Stadyumun duvarına, hastane yoluna, parklara ve daha pek çok yere Tire Belediyesinin destekleri ile çalışmalarımı yaptım. Boyaları alarak bana da ödeme yaptılar." dedi.

Tire duvarlarına iz bırakmaktan duyduğu mutluluğu aktaran Taykut, "Bu yaptığım çalışma aslında bir imza, duvara rumuzumu yazıyorum. Benim rumuzum fresk. Bu işin kuralı kendi rumuzunu bulup harflerinle kendini ifade etmek. Bilinçaltını yansıtıyorsun, harflerle oyun gibi bir şey." dedi.

Taykut, duvarları boyarken Tireli vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını da dile getirdi.

Graffitinin sabır işi olduğuna anlatan Taykut, "Bu işten para kazanıyorum. Graffiti ile ilgilenen gençlere, eğer hevesleri varsa 'Bırakmasınlar' diyorum." ifadelerini kullandı.