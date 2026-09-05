Polonya'da savaş alarmı: Sivillere ve askerlere seferberlik çağrısı!

Polonya’da savaş veya genel seferberlik ihtimaline karşı hazırlıklar sürerken, vatandaşlara görev yerlerini bildiren seferberlik kartları gönderilmeye başlandı.

RMF FM’nin haberine göre uygulama, barış döneminde her yıl yürütülen rutin bir prosedür. Kartlarda, seferberlik veya savaş ilan edilmesi halinde kişinin hangi birliğe ve hangi adrese başvurması gerektiği belirtiliyor.

Kartlar öncelikle yedek askerlere gönderilirken, ordu için kritik görülen sağlık çalışanları, bilişim uzmanları ve lojistik personelinin yanı sıra enerji, ulaşım ve haberleşme gibi stratejik sektörlerde çalışan siviller de kapsama alınıyor.