  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti
Aktüel

Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:47:40 -
Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti

VARŞOVA (AA) - Polonya ve Avusturya'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaydedildi.

Son dönemde vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle ülke genelinde sert önlemler alan Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini aştı.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 156 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 319 bin 250 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 301 artarak, 5 bin 149'a çıktı.

- Avusturya

Avusturya'da son 24 saatte 4 bin 453 yeni vaka tespit edildi. Bir günde en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede toplam 93 bin 949 vaka görülürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak, 1056'ya çıktı.

Günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle hükümetin cumartesi günü yeni önlemler açıklaması bekleniyor.

- Çekya'da Kovid-19 nedeniyle son iki ayda 3'üncü sağlık bakanı

Son 24 saatte 12 bin 980 vakanın görüldüğü Çekya'da Kovid-19 nedeniyle geçen bir buçuk ay zarfında art arda iki sağlık bakanının görevlerini sonlandırmalarının ardından Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Jan Blatny'i yeni sağlık bakanı olarak atadı.

Çekya'da toplam vaka sayısı 297 bin 13'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 128 artarak 2 bin 675'e ulaştı.

- Macaristan

Macaristan'da son 24 saatte 2 bin 194 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 68 bin 127'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 56 artarak 1634'e yükseldi.

- Slovakya

Slovakya'da ise son 24 saatte 2 bin 785 vaka görülürken, toplam vaka sayısı 51 bin 728’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 artarak 200'e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Dünya

Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaya göre, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. M..
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı
Gündem

Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı

Türkiye'de gelecek yıl, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yanı sıra iki yeni NGS'nin kurulumuna yönelik çalışmalar sürdürülecek ve kurum..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay