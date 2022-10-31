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Ekonomi Polonya'da enflasyon 25 yılın zirvesinde! İşte o rakamlar...
Ekonomi

Polonya'da enflasyon 25 yılın zirvesinde! İşte o rakamlar...

Polonya'da tüketici enflasyonu eylüldeki yıllık yüzde 17.2'den ekim ayında yıllık bazda yüzde 17.9 artarak son 25 yılın zirvesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 17:25:10 - 2022-10-31 17:25:10
Polonya'da enflasyon 25 yılın zirvesinde! İşte o rakamlar...

Polonya Merkezi İstatistik Ofisi (GUS), ülkede ekim ayında enerji krizinin etkisiyle enflasyonun 25 yılın zirvesine çıktığını duyurdu.

Açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylüldeki yıllık yüzde 17.2'den ekimde yüzde 17.9'a yükseldi.

Ekim ayında akaryakıt fiyatlarında yüzde 4.1'lik artış görüldü ve buna doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yüzde 2.0'lık artış eşlik etti.

Öte yandan ülkede gıda fiyatları da artmaya devam ediyor. Eylül ayına kıyasla gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 2.7'ye varan oranda yükseldi ve yıllık bazda bu kategorideki fiyat artışı şimdiden yüzde 22'ye yakın.

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