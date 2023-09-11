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Dünya Polonya, zafer rüzgarı estiren füze sistemi HIMARS için milyarlarca dolarlık tedarike artık onay verdi!
Dünya

Polonya, zafer rüzgarı estiren füze sistemi HIMARS için milyarlarca dolarlık tedarike artık onay verdi!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 20:16:00 -
Polonya, zafer rüzgarı estiren füze sistemi HIMARS için milyarlarca dolarlık tedarike artık onay verdi!

Polonya'dan HIMARS için milyarlarca dolarlık tedarike onay

Polonya, HIMARS Karadan Karaya Füze Sistemi için yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki siparişi onaylama kararı aldı. Sipariş, 486 adet HIMARS’ı kapsıyor.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, yaklaşık değeri 10 milyar dolar olan 486 adet HIMARS Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA)’nin ABD’den tedariki için imzalanan sözleşmeyi onayladı.

Bakan Blaszczak, “HIMARS’lar düşmanı caydıracak türden bir vurucu güç oluşturacak. Muhalefet, sayıyı fazla buluyor. Bu, bizi güvende tutacak bir ihtiyaç.” ifadelerini kullandı.

Polonya Savunma Bakanlığı ise ABD’den daha önce sipariş edilenlerle birlikte Polonya ordusunun toplamda 500 HIMARS’a sahip olacağını açıkladı.

486 adet HIMARS için teslimat başlangıcı 2025’te
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakanlığın açıklamasında, “Bakan Blaszczak, 486 adet HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin ülke ordusuna teslimatı için çerçeve anlaşmasını onayladı. ABD tarafı ayrıca teknik destek de sağlayacak. Onaylanan takvime göre teslimatın 2025’ten itibaren başlaması bekleniyor.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Polonya medyasında yer alan haberlere göre, HIMARS’ların yaklaşık değeri 10 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

HIMARS’ın Özellikleri

HIMARS sistemi toplamda 6 adet roket ya da 2 adet MGM-140 ATACMS füzesi taşıyabilme kapasitesine sahip.

Sistemin atış menzili 2-300 kilometre arasında değişiyor.
M26 roketi için: 32 km
M26A1/A2 roketi için: 45 km
M30/31 roketi için: 70 km
MGM-140 ATACMS füzesi için: 300 km
Precision Strike Füzesi (PrSM) füzesi için: 500 km
savunmasanayist'e göre: M31 Güdümlü Çok Namlulu Roket Sistemi (GMLRS), 15 ila 70+ kilometre menzile sahip. GPS güdüme sahip roket sistemi, üzerinde atış hazır 6 güdümlü roket bulunan HIMARS sistemine entegre edilebiliyor.

 

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