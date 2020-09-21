Polonya, Türkiye’ye asker gönderiyor
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye’nin NATO müttefiklerine yaptığı çağrıya olumlu cevap verdiklerini belirterek, asker göndereceklerini söyledi.
Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Pawel Soloch, Duda tarafından onaylanan tasarı sonrası NATO görevi kapsamında Türkiye’ye 80’e yakın asker gönderme kararı aldıklarını belirtti. Ankara’nın Suriye-Türkiye sınırında yaşanan durum sonrası NATO’daki müttefiklerine yaptıkları çağrıya olumlu yanıt verdiklerini açıklayan Soloch, yakın zamanda askerlerin ülkeye gideceğini söyledi. Soloch, asker gönderme işleminin cephe görevi olmadığını belirterek muharip olmayan bir kuvvet gönderileceğini kaydetti. Polonya’dan Türkiye’ye devriye ve keşif uçağı da göndereceklerini belirten Soloch, birliklerin Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de faaliyet göstereceğini söyledi.