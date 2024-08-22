Polonya heyeti MARLİN İDA’yı inceledi! Polonya-Türkiye savunma iş birliği güçleniyor

Geçtiğimiz gün Türkiye’ye gelerek Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’e ziyaret gerçekleştiren Polonya heyeti, ardından ASELSAN başta olmak üzere bir dizi Türk savunma şirketini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nı inceleyen Polonya Devlet Bakanı ve Millî Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera ile beraberindeki heyete, ziyareti sırasında ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Sefine Tersanesi’nden üst düzey yöneticiler eşlik etti.

Polonyalı heyet, ziyaret sırasında özellikle ASELSAN’ın gelişmiş faydalı yüklerinin bulunduğu ve yerli imkanlarla geliştirilen MARLİN İnsansız Deniz Aracı (İDA)’nı yakından inceledi. Polonyalı yetkililer sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla ziyareti duyururken, ‘’Ziyaret ve görüşmelerin önemli bir kısmını insansız gemiler ve deniz droneları oluşturdu. MARLİN İDA’nın yeteneklerinin gösterimine katılma fırsatı bulduk. Türk ortaklarımız şirketlerimiz ile iş birliğine çok meraklı. Aynı zamanda stratejik, uzun vadeli işbirliklerinden bahsettiğimizi de eklemekte fayda var.’’ ifadelerini kullandı.

MARLİN İDA 19 Ocak 2024 tarihinde Türk Donanması’na teslim edildi. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk İDA olma özelliğini taşıyan MARLİN, aynı zamanda dünyada elektronik harp yeteneğine sahip ilk insansız su üstü aracı olarak da öne çıkıyor.

MARLİN İDA, ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer sensörleri ve otonomi-görev bilgisayarları ile donatılmasının yanı sıra, platform üstüne entegre edilmiş ASELSAN özgün elektronik harp süitini kullanıyor.

Amfibi gemiler ile üs ve limanlardan göreve başlayabilen MARLİN, 15 metre boyunda alüminyum gövde tasarımına sahip 36 knot’lık hıza ulaşabilen, 5 şiddetindeki deniz durumunda dahi manevra ve görev yapabilen yeni nesil otonom bir su üstü deniz platformu olarak öne çıkıyor. İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan MARLİN, üstün teknolojisi ve taşıdığı faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.

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Kaynak: SavunmaSanayiST.com