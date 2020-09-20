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Dünya Polonya dünyaya duyurdu: Türkiye'ye asker göndereceğiz
Dünya

Polonya dünyaya duyurdu: Türkiye'ye asker göndereceğiz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'nin NATO müttefiklerine yaptığı çağrıya olumlu yanıt verdiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:01:00 -
Polonya dünyaya duyurdu: Türkiye'ye asker göndereceğiz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye’ye asker gönderme kararına onay verdi.

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Pawel Soloch, NATO görevi kapsamında Türkiye’ye 80’e yakın asker gönderme kararı aldıklarını belirtti.

‘Yakın zamanda gönderiyoruz’

Ankara’nın Suriye-Türkiye sınırında yaşanan durum sonrası NATO’daki müttefiklerine yaptıkları çağrıya olumlu yanıt verdiklerini açıklayan Soloch, yakın zamanda askerlerin ülkeye gideceğini söyledi.

Soloch, asker gönderme işleminin cephe görevi olmadığını belirterek muharip olmayan bir kuvvet gönderileceğini kaydetti.

Polonya, Türkiye’ye devriye ve keşif uçağı göndereceklerini belirten Soloch, birliklerin Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de faaliyet göstereceğini söyledi.

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