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Dünya Polonya diken üstünde! Savunma bakanı açıklama yaptı
Dünya

Polonya diken üstünde! Savunma bakanı açıklama yaptı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin güvenlik güçlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 22:52:00 -
Polonya diken üstünde! Savunma bakanı açıklama yaptı

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'ya düşen füze sonrası durumun yakından izlendiğini ifade etti.

Müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarının altını çizen Blaszczak, "Hem kara kuvvetleri hem de donanma ve hava savunma sistemleri ile yüksek alarm durumundayız." ifadesini kullandı.

Polonya'da ne oldu?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, Ukrayna, Letonya ve Estonya söz konusu füzelerin Rusya tarafından atıldığını öne sürmüştü.

Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur.” ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da Endonezya'nın Bali adasında dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, "Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin, "Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yok' demesi bizim için önemli. Bütün bunların yanında sabah yine (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz ile yaptığımız görüşmede, bunun detay araştırmalarının yapılması gerekiyor, böyle bir kararı vermenin doğru olmayacağını o da söyledi. Rusya'nın 'Bizimle alakası yok' ve Biden'ın da 'bu füzelerin Rus yapımı olmadığını' açıklamış olması, herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. Bu, bir teknik arıza olabilir veya farklı olabilir, onun için inceleme araştırma şart." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

almanyadan sonra küçük amerikan finoluğuna gönüllü olup sonra tırsan ahmaklık sorunu var bunlarda

............

thunder

iki patlama daha olsa batili devletler ve nato tsai taragi toplayip cikacak polonyadan ve apisip kalacaklar olan polonya halkina olacak ayni ukrayna gibi ..bak simdi ABD icin para kazanma zamani silah satacak simdi norvec ve isveci bosunami natoya katmaya calisiyor fuze ve silah satmaya basladi bile
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