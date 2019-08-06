Polonya Bisiklet Turu'nda trajik kaza





İSTANBUL (AA) - Belçikalı bisikletçi Bjorg Lambrecht, Polonya Turu'nda geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti.

Turun Chorzow ile Zabrze kentleri arasında dün koşulan üçüncü etabına katılan 22 yaşındaki Lambrecht, yoldan çıkarak kaza geçirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sporcu, helikopterle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Lambrecht'in takımı Lotto-Soudal'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailesi, arkadaşları ve takımı için en büyük trajedi yaşandı. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

Yarış direktörü Czeslaw Lang, kazanın düz ve geniş bir yolda meydana geldiğini belirterek, "Yüksek hızda yarışılan bir bölge değildi. Tereddüt yaşadığı bir anda yoldan çıktı ve kaza meydana geldi. Durumu çok ağırdı, ambulans ve helikopter çağırdık. Kalbi yeniden çalışmaya başladı ancak müdahale sırasında hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Belçikalı sporcu, geçen yıl katıldığı 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etmişti.