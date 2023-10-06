Polonya, 'Bayraktar TB2 SİHA için üçüncü parti' başladı diye ilan etti! Savunma sanayii de flaş gelime

Mayıs 2021’de 24 adet Bayraktar TB2 SİHA siparişi veren Polonya’ya, 6 adet hava aracı ile 3 adet yer kontrol istasyonundan oluşan üçüncü parti teslimat bugün gerçekleştirildi. Böylelikle şu ana kadar Polonya’ya teslim edilen Bayraktar TB2 SİHA sayısı 18’e yükseldi.

Polonya’ya yönelik dördüncü ve son parti Bayraktar TB2 SİHA teslimatının, 30 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bayraktar TB2 SİHA’larla birlikte Polonya, Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatlarını da teslim alıyor.

Her bir Bayraktar TB2 SİHA setinde;

3 adet Baykar Mobil Yer Kontrol İstasyonu (Mobil YKİ)

6 adet MX-15 EO/IR sensör

2 adet SAR radarı (keşif misyonları için)

6 adet IFF sistemi

3 adet mobil veri terminali (menzil uzatma amaçlı) yer alacak.

Polonya’nın bu sistemlere ek olarak Lazer Arayıcı Başlıklı mühimmatlar (Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatları) tedarik edeceği de biliniyor.

270 Milyon Dolarlık Tedarik

Polonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Polonya’ya ihraç edilecek olan her bir kit (1 kit=6 adet Bayraktar TB2, toplamda 4 kit=24 adet) yaklaşık 67 milyon $’a tekabül ediyor. Dört kitin Polonya’ya toplam maliyeti ise yaklaşık olarak 270 milyon $ olarak hesaplanıyor.

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Baykar Bayraktar TB2

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA’nın, 32 ülkeye ihracatı gerçekleştirilmiş durumda.

600.000 saatten fazla uçan TB2, 2014’ten bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği ülkelerde toplam 500 adetten fazla Bayraktar S/İHA Platformu kullanıma alınmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır.