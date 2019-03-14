Polisten uyuşturucu satıcısına suçüstü
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir uyuşturucu satıcısı, 4 kişiye uyuşturucu madde satarken polis tarafından suçüstü yakalandı.14 Mart 2019 Perşembe 12:01
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 4 kişiye uyuşturucu satarken yakalanan R.K. (27), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan R.K., adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kozlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen R.K.'yi takibe aldı. R.K., akşam saatlerinde, 4 kişiye uyuşturucu madde satmaya çalışırken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan R.K.'nin üzerinde 75 uyuşturucu hap, 2 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., adliyeye sevk edildi.
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