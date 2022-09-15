Polisten Uygur Türklerine tartışmalara neden olan müdahale

Çin, Doğu Türkistan’daki soykırımına hız veriyor. Bu kez Çin Virüsü’nü bahane eden Çin, virüs bulaştığı ileri sürülen Uygur Türklerinin kapılarını dışarıdan kaynak makinesiyle kapatıp açlıktan ölmeye terk ediyor.

Bölgede yaşananları tüm dünyaya duyurmaya çalışan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk de eylem için çağrı yapmıştı.

Ankara'da yapılan bir yürüyüş sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

Gündem olan görüntülerde polis ile Uygur Türkleri arasında bir arbede yaşanıyor.

Polisin Uygur Türklerine yönelik müdahalesi tartışmalara neden oldu.