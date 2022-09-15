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Gündem Polisten Uygur Türklerine tartışmalara neden olan müdahale
Gündem

Polisten Uygur Türklerine tartışmalara neden olan müdahale

Uygur Türkleri, Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmünü tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor. Ankara'da ortaya çıkan görüntüler tartışmalara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 13:55:00 -

Çin, Doğu Türkistan’daki soykırımına hız veriyor. Bu kez Çin Virüsü’nü bahane eden Çin, virüs bulaştığı ileri sürülen Uygur Türklerinin kapılarını dışarıdan kaynak makinesiyle kapatıp açlıktan ölmeye terk ediyor.

Bölgede yaşananları tüm dünyaya duyurmaya çalışan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk de eylem için çağrı yapmıştı.

Ankara'da yapılan bir yürüyüş sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

Gündem olan görüntülerde polis ile Uygur Türkleri arasında bir arbede yaşanıyor.

Polisin Uygur Türklerine yönelik müdahalesi tartışmalara neden oldu.

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