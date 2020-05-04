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Aktüel

Polisten sağlık çalışanının ikizlerine doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:57:59 -
Polisten sağlık çalışanının ikizlerine doğum günü sürprizi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan ikizlere, polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zümrütevler Mahallesinde oturan bir sağlık çalışanının, ikiz çocuklarının doğum günlerini polislerle birlikte kutlamak istediğini bildirmesi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, pasta alarak eve sürpriz bir ziyaret yaptı ve ikiz çocukların ailesiyle birlikte doğum günlerini kutladı.

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