Doğa severler buraya: Sülük gölü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor, hem hastalar hem kuşlar akın ediyor

Ayrıca içerisinde bulunan tıbbi sülükler sayesinde romatizma ve cilt hastalıklarında aranan bir sağlık ve mesire turizmi noktası da olan göl, küçük batağanların üreme alanı olarak biliniyor. Sülük Gölü'nün doğal güzelliği, kentte doğa fotoğrafçısı Murat Köse tarafından dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, gölün çevresindeki doğal bitki örtüsüyle oluşturduğu manzara ilgi topladı. Sülük Gölü, küçük batağan kuşlarının üreme alanı olmasıyla ekolojik açıdan kritik bir rol üstleniyor.