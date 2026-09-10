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Doğa severler buraya: Sülük gölü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor, hem hastalar hem kuşlar akın ediyor

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Giriş Tarihi:

Doğa severler buraya: Sülük gölü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor, hem hastalar hem kuşlar akın ediyor

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve içerisindeki tıbbi sülüklerle bilinen Sülük Gölü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor.

#1
Foto - Doğa severler buraya: Sülük gölü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor, hem hastalar hem kuşlar akın ediyor

SİVAS'ın Zara ilçesindeki, Şerefiye beldesi yakınlarında bulunan Sülük Gölü, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla zengin kuş popülasyonuyla bölgenin öne çıkan doğa ve sağlık turizmi noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

#2
Foto - Doğa severler buraya: Sülük gölü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor, hem hastalar hem kuşlar akın ediyor

Göl, dronla havadan görüntülendi. Zara ilçesi Şerefiye beldesi yakınlarındaki Sülük Gölü, doğayla iç içe görüntüsüyle dikkat çekiyor. Gölün içinde barınan tıbbi sülükler, özellikle romatizma ve cilt rahatsızlıklarına alternatif çözüm arayan ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Çevresindeki yoğun yeşil alanlarla bütünleşen su kütlesi, bölge halkı ve dışarıdan gelen misafirler için mesire alanı işlevi de görüyor. Çevresindeki yeşillik ile bütünleşen göl, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Doğa severler buraya: Sülük gölü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor, hem hastalar hem kuşlar akın ediyor

Sivas'ın Zara ilçesindeki Şerefiye beldesi yakınlarında bulunan Sülük Gölü, bünyesindeki tıbbi sülükler ve Doğa fotoğrafçısı Murat Köse tarafından dronla kaydedilen havadan görüntüler, gölün çevresindeki doğal bitki örtüsüyle oluşturduğu manzarayı ortaya çıkardı.

#4
Foto - Doğa severler buraya: Sülük gölü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor, hem hastalar hem kuşlar akın ediyor

Ayrıca içerisinde bulunan tıbbi sülükler sayesinde romatizma ve cilt hastalıklarında aranan bir sağlık ve mesire turizmi noktası da olan göl, küçük batağanların üreme alanı olarak biliniyor. Sülük Gölü'nün doğal güzelliği, kentte doğa fotoğrafçısı Murat Köse tarafından dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, gölün çevresindeki doğal bitki örtüsüyle oluşturduğu manzara ilgi topladı. Sülük Gölü, küçük batağan kuşlarının üreme alanı olmasıyla ekolojik açıdan kritik bir rol üstleniyor.

#5
Foto - Doğa severler buraya: Sülük gölü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor, hem hastalar hem kuşlar akın ediyor

Bölgedeki zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı, dronla çekilen kuş bakışı görüntülerle doğaseverlerin ilgisine sunuluyor.

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