Fatih Tekke'nin son talebi ortaya çıktı! Yönetim kabul etmeyince ipler kopmuş iddiası!

Fatih Tekke gitti... Pek çok teknik adam tüketen ve son olarak Tekke'yi de elinde tutamayan Ertuğrul Doğan yönetiminin elinde hoca adayı kalmadı. Çünkü ismi geçen Abdullah Avcı ya da Şenol Güneş'in dönüp Doğan'la çalışmak gibi bir düşüncesi yok. Bu yüzden Doğan yönetimi, klasik sosyal medya üzerinden camiayı konsolide etmeye çalışıyor.