Fatih Tekke'nin son talebi ortaya çıktı! Yönetim kabul etmeyince ipler kopmuş iddiası!
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan ayrılışının perde arkasına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan ayrılışının perde arkasına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fatih Tekke gitti... Pek çok teknik adam tüketen ve son olarak Tekke'yi de elinde tutamayan Ertuğrul Doğan yönetiminin elinde hoca adayı kalmadı. Çünkü ismi geçen Abdullah Avcı ya da Şenol Güneş'in dönüp Doğan'la çalışmak gibi bir düşüncesi yok. Bu yüzden Doğan yönetimi, klasik sosyal medya üzerinden camiayı konsolide etmeye çalışıyor.
Son birkaç gündür ortada bir iddia dolanıyor: "Tekke, Amedspor maçı öncesi yönetimden Onuachu ve Savić'le beraber Umut Nayir'in kadro dışı bırakılmasını istedi. Yönetim söz konusu futbolcuların maliyetlerini hocaya sundu, kabul etmedi. Tekke de bunun üzerine görevi bırakma kararı aldı."
Tekke'nin ayrılığının hemen ardından bu tarz "perde arkası" detay diyerek bazı bilgilerin servis edilmesinin; taraftar nezdinde sevilen Tekke'nin karizmasını çizerek yönetimin üzerindeki olası taraftar baskısını ve eleştirileri azaltmayı amaçladığı iddia ediliyor.
Bu bilgiler sızdırılarak Ferencvaros maçı sonrası Tekke'nin istifasının kabul edilmeyişinin, yönetimin bir "camia kenetlenmesi ve vizyoner duruşu" gösterdiği şeklinde savunulmasına çalışılıyor. Yaşanan krizde yönetimin basiretli davrandığı, Tekke’nin ise duygusal, fevri ve kulüp menfaatlerine aykırı taleplerde bulunduğu taraftarın zihnine işlenmeye çalışıldı.
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