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Fatih Tekke'nin son talebi ortaya çıktı! Yönetim kabul etmeyince ipler kopmuş iddiası! Gram altında yıl sonu tahmini: İslam Memiş rakam verdi Hollanda'da virüsten ölenlerin sayısı arttı Acı tablo ortaya çıktı! Antalya'da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi Mağara kazılarında ortaya çıktı 8 bin yıllık Havran siyah inciri Bilim dünyasını şaşırtan keşif! 2 bin 357 derecede bile erimeyen buz Sporting maçı sonrası flaş hamle: G.Saray UEFA'ya gidiyor Sular çekildi! ‘Batık köy’ yeniden gün yüzüne çıktı
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Fatih Tekke'nin son talebi ortaya çıktı! Yönetim kabul etmeyince ipler kopmuş iddiası!

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Fatih Tekke'nin son talebi ortaya çıktı! Yönetim kabul etmeyince ipler kopmuş iddiası!

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan ayrılışının perde arkasına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Fatih Tekke'nin son talebi ortaya çıktı! Yönetim kabul etmeyince ipler kopmuş iddiası!

Fatih Tekke gitti... Pek çok teknik adam tüketen ve son olarak Tekke'yi de elinde tutamayan Ertuğrul Doğan yönetiminin elinde hoca adayı kalmadı. Çünkü ismi geçen Abdullah Avcı ya da Şenol Güneş'in dönüp Doğan'la çalışmak gibi bir düşüncesi yok. Bu yüzden Doğan yönetimi, klasik sosyal medya üzerinden camiayı konsolide etmeye çalışıyor.

#2
Foto - Fatih Tekke'nin son talebi ortaya çıktı! Yönetim kabul etmeyince ipler kopmuş iddiası!

Son birkaç gündür ortada bir iddia dolanıyor: "Tekke, Amedspor maçı öncesi yönetimden Onuachu ve Savić'le beraber Umut Nayir'in kadro dışı bırakılmasını istedi. Yönetim söz konusu futbolcuların maliyetlerini hocaya sundu, kabul etmedi. Tekke de bunun üzerine görevi bırakma kararı aldı."

#3
Foto - Fatih Tekke'nin son talebi ortaya çıktı! Yönetim kabul etmeyince ipler kopmuş iddiası!

Tekke'nin ayrılığının hemen ardından bu tarz "perde arkası" detay diyerek bazı bilgilerin servis edilmesinin; taraftar nezdinde sevilen Tekke'nin karizmasını çizerek yönetimin üzerindeki olası taraftar baskısını ve eleştirileri azaltmayı amaçladığı iddia ediliyor.

#4
Foto - Fatih Tekke'nin son talebi ortaya çıktı! Yönetim kabul etmeyince ipler kopmuş iddiası!

Bu bilgiler sızdırılarak Ferencvaros maçı sonrası Tekke'nin istifasının kabul edilmeyişinin, yönetimin bir "camia kenetlenmesi ve vizyoner duruşu" gösterdiği şeklinde savunulmasına çalışılıyor. Yaşanan krizde yönetimin basiretli davrandığı, Tekke’nin ise duygusal, fevri ve kulüp menfaatlerine aykırı taleplerde bulunduğu taraftarın zihnine işlenmeye çalışıldı.

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