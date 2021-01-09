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Yerel Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar
Yerel

Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Pendik'te sokağa çıkan 3 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında araçları kaza yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 09:28:00 -
Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar

Olay, 03.45 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Çamçeşme Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, içinde 3 kişinin olduğu 06 PST 84 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarısını dikkate almayan otomobildeki 3 kişi kaçmaya başladı. Polisle içinde 3 kişinin olduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı.

E-5 karayoluna çıkan otomobil, Kartal Soğanlık yan yolda kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda otomobilde bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan 3 kişi emniyete götürüldü.

Araçta yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Şüphelilerin, kısıtlama nedeniyle ceza yememek için polisten kaçtıkları söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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