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Aktüel Polisten kaçarken direğe çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü
Aktüel

Polisten kaçarken direğe çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü

Kovalamaca sırasında kaza yapan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:55:06 -
Polisten kaçarken direğe çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesin polisten kaçarken direğe çarparak devrilen kamyonetteki 2 sığınmacı öldü, 3'ü yaralandı.

Doğubayazıt'ta içinde sığınmacılar olan 34 DJB 688 kamyonetin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sırasında Suluçem köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada araçta bulunan ve yaralanan 5 sığınmacı 112 Acil Servis ekiplerince, Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 sığınmacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kovalamaca sırasında kaza yapan polis aracında 2 polis memuru da yaralandı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




















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