  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Polisten kaçan şahıslar patates tarlasında bulundu
Yerel

Polisten kaçan şahıslar patates tarlasında bulundu

Adana’da polisten yaklaşık 30 kilometre kaçan şahıslar patates tarlasında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:14:00 -
Polisten kaçan şahıslar patates tarlasında bulundu

Alınan bilgiye göre, 33 ACK 379 plakalı otomobil sürücüsünün göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı ve Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi’nde otomobilin hareket halinde olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kozan Caddesi’nde ve burayla bağlantılı sokak girişlerinde önlem alan ekipler, şüpheli otomobili Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde görünce “dur” ihtarında bulundu.
Otomobilin ekiplerin ikazına rağmen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’na girerek kaçışını sürdürmesi üzerine yolun kentle bağlantılı noktalarına Yüreğir, Seyhan ve Çukurova devriye ekiplerine bağlı polisler sevk edildi.

Otoyolun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'na yakın bir noktasının ekiplerce tır ve kamyonlarla kapatılmasına rağmen aracın kaçmaya devam etmesi üzerine durum Adana Batı Gişelerindeki kontrol noktasında bulunan polislere bildirildi.

Takibi sürdüren ekiplerin havaya ateş açarak durdurmaya çalıştığı otomobildeki şüpheliler, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi civarında aracı bırakarak ağaçlık alana kaçtı.

Mahalleyi ablukaya alan polis ekipleri, ağaçlık ve otluk alanlarda arama yaptığı sırada patates tarlasında saklanmış biri kadın 6 şüpheliyi yakaladı.

Suriyeli oldukları ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen şüpheliler, detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, araç sürücüsü Malik Hac Ahmet’i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi
Gündem

Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi

Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'namus' üzerine attığı bir payl..
Çin'den kritik Türkiye hamlesi
Dünya

Çin'den kritik Türkiye hamlesi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Yi, C..
Ortaklığa dayalı ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi
Ekonomi

Ortaklığa dayalı ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi

Türkiye Emlak Katılım Bankası, yaklaşık 47 milyon liralık ihraçla, Özel Fon Hesabı Havuzu üzerinden Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay