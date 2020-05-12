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Aktüel

Polisten kaçan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde polisin ’dur’ ikazına uymayarak kaçan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 00:25:27 -
Polisten kaçan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde polisin ’dur’ ikazına uymayarak kaçan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, Besni ilçesi Devrent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Besni merkezden Gaziantep istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 45 EY 657 plakalı otomobil, polis kontrol noktasında ’dur’ ikazlarına uymayarak kaçtı.


Kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında kaçan otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Tayyar G., Ali G., ve Ayvaz G., yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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