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Polisten kaçan kişi 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçan otomobilin sürücüsü 10 kilometre süren kovalamaca sonucu durduruldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 05:38:00 -
Polisten kaçan kişi 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Adana Tarsus Karayolu ÇUKOBİRLİK önündeki polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir otomobil kaçmaya başladı.

Otomobil 10 kilometre süren kovalamaca sonucu Denizli Mahallesi 52220 Sokak'ta durduruldu. Araçta bulunan 1'i kadın 3 kişi, polisleri görmediklerini ve kaçmadıklarını iddia etti.

Yapılan kontrolde aracı kullanan O.U'nun (31) sahte kimlik kullanmaktan arandığı ve alkollü olduğu belirlendi.Şüpheliler Denizli Polis Merkezine götürülürken, araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

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