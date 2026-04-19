Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

Yeniakit Publisher
Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kaza yapmasının ardından yakalandı. Yapılan kontrolde 1.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 570 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine M.C. yönetimindeki 38 AFE 362 plakalı otomobile “dur” ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ekiplerin uyarısına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa süre sonra kaza yapan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

 

Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde polis ekipleri şüphe üzerine M.C. yönetimindeki 38 AFE 362 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan M.Ç. kaçmaya çalışırken, kısa süre sonra kaza yaparak yakalandı.

 

Olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde M.C.’nin 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi. M.C.’ye ‘dur ihtarına uymama’, ‘ters şeritte ilerleme’ üçüncü kez ‘alkollü araç kullanma’, ‘ehliyetine el konulduğu halde araç kullanma’ ve Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince toplamda 570 bin TL idari para cezası yazıldı.

 

Otomobilde 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
M.Ç. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23