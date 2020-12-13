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Gündem Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
Gündem

Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 05:43:00 -
Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

Çevre yolunda sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan polis ekiplerini gören, 48 BG 176 plakalı otomobil sürücüsü Selçuk Aksoy, ekiplerden kaçmaya çalışırken yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Trafik polisleri yaptıkları kontrolde Aksoy'un 155 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Aksoy'un ehliyetine el konulurken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmaktan para cezası kesildi.

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