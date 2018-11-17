Polisten 5 ayrı adrese operasyon! 32 bin şişe ele geçirildi, 3 kişi gözaltında

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 32 bin 833 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin ürettiği sahte parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir ve Gaziosmapaşa’da 4 depo ile 1 imalathaneye operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

32 bin şişe, 165 bin karton kutu

Adreslerde yapılan aramalarda, 32 bin 833 şişe sahte parfüm, 165 bin 554 karton kutu, şişe ve şişe kapağı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.