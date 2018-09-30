Polislikte 70 puan barajı düşürülsün

Oğuzhan Gültekin Ankara Polis olmak için bekleyen onlarca gencin hayali açıklanan başvuru şartlarıyla yıkıldı. 2017-18 yılı KPSS puanı ile Lisans öğrencileri için 60 puan olan baraj, Ön Lisans öğrencileri için ise 70 puan olarak belirlendi.

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ HER KONUDA MAĞDUR EDİLİYOR

“Benim çocukluktan beri hayalim polis olmaktı” diyen A.K, “Ön lisans öğrencisiyim. Polislik için başvuru şartları açıklandığı zaman şartları okuduğumda gereken baraj puanları beni hayal kırıklığına uğrattı. İki yıllık üniversite okuduğumuz için ikinci plana atılıyoruz hep. Hâlbuki Lisans eğitimi alan öğrenciler gibi biz de eğitimimizi alıyoruz gereken bilgileri ediniyoruz. Bu konu sadece polislik başvurusu için geçerli değil. İş hayatına atılmak istediğimiz zaman bile önümüze bir engel oluyor. Bu adaletsizliğin bir an önce kalmasını ve bize de gereken önemin verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“İŞ BAŞVURUSUNDA BİLE İKİNCİ PLANDAYIZ”

“Bu durum ne zaman düzelecek bizim mağduriyetimiz ne zaman giderilecek” şeklinde konuşan F.D ise, “Yıllardır sesimizi duymaları için bekledik. Mağdur olduğumuz birçok konu var. İş başvurusu yapıyoruz Ön Lisans okuduğumuz için geri çeviriyorlar, ikinci plana atıyorlar. Polis olmaya çalışıyoruz barajı yüksek tutuyorlar. Madem bize gereken destek verilmeyecekti Ön Lisans eğitimi neden verildi. Neden üniversitelerde böyle bir eğitim var. Okulda bile hocalar Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine farklı gözle bakıyordu. Bu durum ne zaman düzelecek biz ne zaman diğer öğrencilerle eşit şartlara sahip olacağız merak ediyorum” ifadelerini kullandı.