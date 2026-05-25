Polislere direnip parti binasını tahrip eden Özel taraftarı böyle sordu! “Sizde utanma yok mu? Burayı nasıl bu hale getirdiniz?”

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu taraftarının, polise sandalye, tabure, sehpa, faraş gibi ellerine geçen her türlü araç gereci fırlatmasıyla yaşanan kısa süreli arbede sonrası partililerin genel merkez binasına girip incelemelerde bulunduğu sırada Özgür Özel yanlısı bir partili kadın; hiç yüzü kızarmadan “Bunlar Kılıçdaroğlu’nun heyeti. Hiç utanma yok bunlarda” diyerek büyük tepki çekti.

ARBEDEYİ BAŞLATIP “BURAYI NASIL BU HALE GETİRDİNİZ?” DİYE SORDULAR!

Yazar Zeki Bahçe’nin sosyal medya hesabından aktardığı görüntülerden yansıyan CHP Genel Merkezi’nde partililer arasında geçen konuşma şöyle:

- Özgür Özel’i destekleyen kadın:

“Sizde utanma yok mu? Burayı nasıl bu hale getirdiniz?”

- Kılıçdaroğlu’nu destekleyen kişi:

“Özgür’ü ara sana anlatsın onlar yaptı burayı. Onlar hırsızlar!”