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Aktüel Polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi
Aktüel

Polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde polislere ateş eden saldırgan, etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 00:19:00 -
Polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde polislere ateş eden saldırgan, etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda elinde pompalı tüfekle gezen Ö.A. (37), devriye gezen polis ekiplerinin uyarısına, ateş açarak karşılık verdi.

Polisler, saldırganı yaralayarak etkisiz hale getirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan saldırgan öldü.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırgan Ö.A'nın sırtında tüfek ile yaya olarak geçtiğinin görülmesi üzerine, ekip görevlilerinin kontrol etmek için araçtan inip "dur" ihtarında bulunduğu belirtildi. Şahsın "dur" ihtarına uymayıp sırtında bulunan av tüfeğini eline alarak ekip otosundaki görevli personelleri hedef alarak ateş ettiği kaydedildi.

Görevlilerce gerekli tedbir alınarak şahsa teslim olması yönünde uyarılarda bulunulduğu aktarılan açıklamada, akabinde müdahale edilerek etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Yaralı halde 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan şahsın kurtarılamadığı belirtilen açıklamada, üzerinden bir ekmek bıçağı çıktığı ve bir de suç kaydının olduğuna yer verildi.

Açıklamada, görevli personelin ya da çevredeki vatandaşlardan yaralanan olmadığı, olayla ilgili adli ve idari işlemlere başlandığı bildirildi.

 

 

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