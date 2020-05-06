Polisler Trafik Haftası’nda sürücülere kolonya döktü, maske dağıttı

100 karayolunda uygulama yapan trafik ekipleri sürücülere kolonya döküp, maske dağıttılar.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını nedeniyle Trafik Haftası resmi törenleri iptal edildi. Ancak trafik ekipleri D-100 üzerinde uygulama yaparak hem Trafik Haftasını sürücülerle birlikte kutladılar hem de korona virüse karşı vatandaşları uyardılar. Araç içinde sosyal mesafenin korunması için sürücüleri ve araçlarda yolculuk edenleri uyaran ekipler, sürücülere maske ve broşürlerin bulunduğu paketleri hediye ederken, kolonya dökerek korona virüse karşı önlem aldılar hem de sürücülerin serinlemesini sağladılar. Uygulamalara Düzce Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Uygulamaların hafta boyunca şehrin değişik noktalarında devam edeceği de öğrenildi.