17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti

17 Ağustos 1999 depreminde en çok konuşulan isim ve mahkumiyet alan tek müteahhit olan Veli Göçer hayatını kaybetti.

Göçer, hakkında dava açılan müteahhitlerden hapse giren tek isim oldu.

Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkûm edildi. Karar Yargıtay'da onandı.

Ortağı Kösebalaban sağlık gerekçeleriyle af talebinde bulunmuş ancak talebi kabul edilmemişti. Daha sonra cezaevinde hayatını kaybetmişti.

7,5 YIL HAPİS YATTI

Uzun süren yargılamalar sonunda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Göçer, 2004’te cezaevine girdi ve toplamda 7,5 yıl hapis yattı. Türkiye genelinde açılan 2100’e yakın deprem davasının büyük bölümü zaman aşımı veya şartlı tahliye ile sonuçlanırken, Göçer cezaevine giren tek müteahhit olarak kayıtlara geçti.

Deprem sonrası soruşturmalarda “malzemeden çalma” ve “deniz kumu kullanma” gibi yapım kusurları kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Göçer, tahliye sonrası yaptığı açıklamalarda kendisine haksızlık yapıldığını, tüm sorumluluğun üzerine yıkıldığını ve neden yalnızca kendisinin cezalandırıldığını sorguladığını dile getirmişti.

200 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDU

Göçer, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde depremde çöken 400 konutluk sitede 168 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle yargılanmış ve yaklaşık 200 kişinin ölümünden sorumlu tutulmuştu.