  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Emevi Camii'nde tarihi an! Ahmed Şara'dan Rafizilere 'fetih' cevabı

Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması büyüyor: Başsavcılık gözaltına alınan isimlerin listesini paylaştı

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Bir İstanbul klasiği! Metrobüs yine yandı

TCG Alemdar’ın görevindeki o ayrıntı! Derinlerdeki operasyonun arkasındaki güç konuşuluyor!

Batı’nın kullanışlı gazetecisi Nevşin Mengü'den ‘basın özgürlüğü’ masalı!

Böyle mizah yerin dibine batsın! Alman devlet kanalında ırkçılık skandalı

Muhalefetten hayali kriz simsarlığı

Okulda akran zorbalığı vahşeti: ‘Öğretmene şikayet etti’ diye arkadaşının kolunu kırdı

Layık olana değil ‘laik’ olana burs
Gündem 17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti
Gündem

17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nde yaptığı binaların yıkılması sonucu yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Veli Göçer, 76 yaşında hayatını kaybetti.

17 Ağustos 1999 depreminde en çok konuşulan isim ve mahkumiyet alan tek müteahhit olan Veli Göçer hayatını kaybetti.

Göçer, hakkında dava açılan müteahhitlerden hapse giren tek isim oldu.

Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkûm edildi. Karar Yargıtay'da onandı.

Ortağı Kösebalaban sağlık gerekçeleriyle af talebinde bulunmuş ancak talebi kabul edilmemişti. Daha sonra cezaevinde hayatını kaybetmişti.

7,5 YIL HAPİS YATTI

Uzun süren yargılamalar sonunda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Göçer, 2004’te cezaevine girdi ve toplamda 7,5 yıl hapis yattı. Türkiye genelinde açılan 2100’e yakın deprem davasının büyük bölümü zaman aşımı veya şartlı tahliye ile sonuçlanırken, Göçer cezaevine giren tek müteahhit olarak kayıtlara geçti.

Deprem sonrası soruşturmalarda “malzemeden çalma” ve “deniz kumu kullanma” gibi yapım kusurları kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Göçer, tahliye sonrası yaptığı açıklamalarda kendisine haksızlık yapıldığını, tüm sorumluluğun üzerine yıkıldığını ve neden yalnızca kendisinin cezalandırıldığını sorguladığını dile getirmişti.

200 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDU

Göçer, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde depremde çöken 400 konutluk sitede 168 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle yargılanmış ve yaklaşık 200 kişinin ölümünden sorumlu tutulmuştu.

CHP sadece izliyor! İstanbul yolda kaldı
CHP sadece izliyor! İstanbul yolda kaldı

Gündem

CHP sadece izliyor! İstanbul yolda kaldı

CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak
CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak

Gündem

CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

İlahi adaletle baş başa artık.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23