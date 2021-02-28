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Gündem Polisle ilginç diyalog: 'Dürümcüyüm' dese de cezayı yedi
Gündem

Polisle ilginç diyalog: 'Dürümcüyüm' dese de cezayı yedi

Kocaeli’de kısıtlama denetiminde izin belgesi yerine çay ocağı vergi levhasını gösteren vatandaş, dürümcü dükkanı olduğunu ve paket servis yaptığını söyleyince cezadan kaçamadı. Şahıs ısrarla belgesinin geçerli olduğunu savununca polis ise "Çok af edersiniz, siz bizim aklımızla mı oynamaya çalışıyorsunuz?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 19:00:00 - 2021-02-28 19:08:14
Polisle ilginç diyalog: 'Dürümcüyüm' dese de cezayı yedi

Pandemi ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik Kocaeli polisi il genelinde denetimlerini sürdürüyor. Şehrin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve yayalar durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Belgeleri eksiksiz olanlara izin verilirken, kısıtlamaya uymadığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılıyor.

"Paket servis yapıyorum"

Denetimler kapsamında Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçenin belirli noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Yavuz Sultan Mahallesi’nde de denetim yapan polis, bir otomobili durdurarak sürücüsünün izin belgesinin olup, olmadığını kontrol etti. Sürücü Ali A., polisin belge sorusu üzerine çay ocağına ait olan vergi levhasını gösterdi, fakat bu polisin gözünden kaçmadı. Polisin, çay ocağına ait vergi levhasının geçersiz olduğunu söylemesi üzerine Ali A., "Ben dürümcüyüm, paket servisi yapıyorum" dedi.

Cezai işlem uygulandı

Vergi levhasında 'restoran' ibaresi yerine, 'çay ocağı' ibaresi bulunan Ali A.’ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem uygulandı. Kendisine ceza uygulanmasına tepki gösteren Ali A., polis ekipleriyle uzunca bir süre diyaloğa girdi. Ali A. ısrarlı bir şekilde iki dükkanı olduğunu, bir dükkanının çay ocağı, diğerinin ise dürümcü olarak faaliyet sürdürdüğünü, iki dükkan içinde çay ocağı vergi levhasının geçerli olduğunu savundu.

"O bile yasak"

Ali A.’ya kısıtlama kapsamında çay ocağı vergi levhasının geçersiz olduğunu uzunca bir süre anlatmaya çalışan polis, "Bu vergi levhasıyla siz dışarıya servis yapıyorsanız o bile yasak, orada bile yanlış yapıyorsunuz. Bu vergi levhasıyla açılmış dükkanınızın şuan kapalı olması gerekiyor" diye konuştu.

"Siz bizim aklımızla mı oynamaya çalışıyorsunuz?"

Ali A.’nın ısrarla elinde bulunan vergi levhasının iki dükkanı için de geçerli olduğunu söylemesi üzerine polis, "Siz neden anlamamakta ısrar ediyorsunuz? Çok af edersiniz, siz bizim aklımızla mı oynamaya çalışıyorsunuz? Siz bana lise mezunu olduğunuzu söylüyorsunuz, bende 2 tane üniversite mezunuyum. Ben size yine net bir şekilde ifade edeyim. Sizin buradaki dükkanınız da olsa, Körfez ilçesindeki dükkanınızda olsa bizim yönetmeliklerimize göre ikisinin de kapalı olması gerekir. Siz dışarıya servis yapamazsınız. Levhanızda restoran ibaresi yazmazsa siz dükkan açamazsınız, dışarıya servis yapamazsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ali A., otomobiline binerek bölgeden ayrıldı.

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