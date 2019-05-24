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Polisle görülmemiş pazarlık: 15 bin beğeniye teslim olurum

ABD'de Connecticut polisi, hakkında yedi ayrı tutuklama emri bulunan bir kaçakla Facebook üzerinden "beğeni" anlaşması yaptı.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:11
Polisle görülmemiş pazarlık: 15 bin beğeniye teslim olurum

Polisin Facebook'a koyduğu 'aranıyor' ilanının 15 bin kez beğenilmesi halinde New York'ta olduğu tahmin edilen 29 yaşındaki Jose Simms teslim olacağını söyledi.

Huzuru bozmaktan, bir çocuğu yaralanma riskine sokmaya kadar hakkında birçok suçlama bulunan Simms'in başlangıçta 20 bin 'beğeni' talep ettiği ancak polisle pazarlık sonucu bu sayıyı 15 bin'e düşürmeyi kabul ettiği belirtiliyor.

Torrington Polis teşkilatından Brett Johnson, Çarşamba günü Facebook sayfalarına 'aranıyor' ilanı koyduktan sonra Simms'in kendileriyle sosyal medya üzerinden bağlantıya geçtiğini ve talebini ilettiğini açıkladı.

"Bu kolay olmayacak ama imkansız da değil" diyen Johnson, bununla birlikte Simms'in saklandığı yeri bilenlerin ihbarda bulunarak polise yardımcı olmasını istedi.

Ancak paylaşım 20 bin beğeni alsa da henüz Simms polise teslim olmuş değil. Torrington Emniyet Müdürlüğü'nden paylaşılan mesajda "Sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Simms'in teslim olup olmadığı merak ediliyor. Şu ana kadar teslim olmuş değil. Durumla ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" dendi.

Polisle Simms'in vardığı anlaşma, bazı uzmanlar tarafından etik bulunmadı.

New York City Üniversitesi'ne bağlı John Jay Ceza Adaleti Enstitüsü'nden polis etiği ve davranışı uzmanı Maki Haberfeld, Simms'in sosyal medyayı kullanarak hem polisi hem de haber kuruluşlarını manipüle ettiğini söyledi.

Haberfeld, sadece sosyal medya üzerinden değil herhangi bir şekilde polisin bir şüpheliyle pazarlığa giremeyeceğini belirterek "Şüphelinin amacı dikkat çekmek. Bu, yüzde yüz bir manipülasyon. Olay bir şakaya dönüştürüldü. İnsanlar artık yasaların ihlalini bir oyun gibi görmeye başlayacaklar" dedi.

'Teklifimde ciddiyim'

Guardian gazetesine göre, Associated Press haber ajansının Facebook üzerinden iletişim kurduğu Jose Simms, "Teklifimde ciddiyim. Beni yakalamak için çok çaba harcayan polisi teşvik etmek istedim" dedi.

Simms şunları söyledi:

"Bana yöneltilen suçlamaların tümü ev içi sorunlardan kaynaklanıyor. Ve artık kaçmaktan yoruldum. Her beş saniyede bir başınızı arkaya çevirmek çok stresli."

Kaynak: BBC Türkçe

 

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 00:11
  1. New York
  2. Jose Simms

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