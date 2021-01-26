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Yerel "Polisiz" diyerek vurgun yaptılar! Film gibi operasyon
Yerel

"Polisiz" diyerek vurgun yaptılar! Film gibi operasyon

Emniyet güçleri, Denizli'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan bir dolandırıcı şebekesini çökertti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerini polis olarak tanıtarak 190 bin TL vurgun yapan dolandırıcıları enseledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:08:00 -
"Polisiz" diyerek vurgun yaptılar! Film gibi operasyon

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polis ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile Denizli genelinde kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, telefonla ulaştıkları kişileri kandırmak suretiyle paralarını dolandırmak isteyen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

190 bin TL dolandırdılar

Vatandaşları telefonla arayarak kendisini “polis” olarak tanıtıp “Denizli’de yaklaşık 30 kişinin sahte kimlikle işlemler yaptığını ve bunları yakalamaya çalıştıklarını” söyleyerek, müştekinin kimlik bilgilerini doğrulayıp, güven kazandıktan sonra, “kandırmak ve korkutmak” sureti ile banka da bulunan paralarını çektirdiği öğrenildi. Şüpheli, vatandaşların evlerine giderek polise paralarını vermelerini, gerçek şüphelileri yakalandıktan sonra tekrar kendilerine teslim edeceklerini belirterek, vatandaşlara ait 190 bin TL para ile dolandırdıkları olay ile ilgili olarak operasyon gerçekleştirildi.

Olayla ilgili olarak çevrede bulunan birçok iş yerine ait kamera ve mobese kamera kayıtlarının titiz ve detaylı bir şekilde incelenmesi neticesinde şüphelinin kimliği tespit edildi. Olaydan sonra bir mağazaya girerek kıyafetlerini ve ayakkabısını değiştirdiği anlaşıldı.

Kıyafetlerini değiştiren şüpheli aynı gün Denizli’den ayrılarak Gebze iline gittiği oradan da Şanlıurfa’ya geçtiği yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucu şüpheli Şanlıurfa’da yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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