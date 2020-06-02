Polisin Trump'ın yürüyeceği yoldaki göstericilere sert müdahalesi tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'dan, dün akşam düzenlenen protestolar sırasında kundaklanmaya çalışılan St. Johns Kilisesi'ne gitmek için yürüyeceği yoldaki göstericilerin polisin sert müdahalesi ile dağıtılması, Amerikan kamuoyunda tepkilere neden oldu.

ABD'de, siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolar şiddet eylemine dönüştü.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmanın ardından, elindeki İncil ve kabinesinden bazı üyelerle yürüyerek, Washington DC'de dün akşam bir grup protestocu tarafından kundaklanmaya çalışılan Beyaz Saray yakınlarındaki yaklaşık 200 yıllık tarihe sahip St. Johns Kilisesi'ne gitti.

"Biz dünyadaki en harika ülkeyiz ve bu ülkeyi her zaman güvende tutacağız"

Kilisenin içine girmeyen ve önünde elindeki İncil'i havaya kaldırarak konuşan Trump, "Biz dünyadaki en harika ülkeyiz ve bu ülkeyi her zaman güvende tutacağız." dedi.

Trump, Kilisenin önünde yanında bulunan kişilerle basına poz verdikten sonra tekrar geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray'a yürüyerek döndü.

Trump'a ziyaretinde, Adalet Bakanı William Barr, Savunma Bakanı Mark Esper, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ve Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany eşlik etti.

Göstericilerin biber gazı ve ses bombası ile dağıtılması tepkiye yol açtı

Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkmasından önce güzergah üzerindeki Lafayette Park'ta bulunan protestocuların, güvenlik güçlerince biber gazı ve ses bombası ile dağıtılması ise Amerikan kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasağına dakikalar kalması nedeniyle bölgede güvenlik önlemlerinin genişletildiğini belirterek, "Müdahale edilmeden önce göstericilere 3 kere dağılmaları için uyarı anonsu yapılmıştır." dedi.

"Nefes alamıyorum" feryadı polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Ülke genelindeki protestoların şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmesi nedeniyle birçok şehirde "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmiş, Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.