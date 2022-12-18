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Yerel Polisin şüphelenerek durdurduğu araçtan çıkan şoke etti!
Yerel

Polisin şüphelenerek durdurduğu araçtan çıkan şoke etti!

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 109 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 18:38:00 - 2022-12-18 18:41:48

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 109 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, 200 paket halinde 109 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Sürücü gözaltına alındı

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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