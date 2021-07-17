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Yaşam Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Yaşam

Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı

Adana'da, bayıldıktan sonra dili boğazına kaçan kadın, devriye görevi yapan polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kurtarıldı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 07:00:00 -
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, yaya olarak ilerleyen kadının bayıldığını görünce durumu telsiz anonsuyla haber merkezine bildirip ambulans sevk edilmesini istedi.

Yoldan geçen araçların kadına çarpmaması için önlem alan polis ekipleri, kadını ayıltmak için müdahale etti.

Kadının nefes almakta zorlandığını ve dilinin boğazına kaçtığını fark eden polisler, telsiz anonsuyla ambulansın daha hızlı gelmesini istedi. Bu sırada bir polis memuru, elini kadının ağzına koyarak dilinin boğazına kaçmasını önledi.

Bu müdahaleyle nefes alması sağlanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anında caddede bulunan Samet Tursunefe, AA muhabirine, kadının yolda müzik dinleyerek yürüdüğü sırada düştüğünü anlattı.

Polislerin bu sırada duruma müdahale ettiğini belirten Tursunefe, "Sağ olsun polis abimiz kadının dilini yutmasını engelledi. Çok çabaladı. Sağ olsun kadını geri hayata döndürdü. En büyük emek onda." dedi.

 

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